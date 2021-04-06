Ümraniye’de drift yapan trafik magandası yakalandı
- İHA
- 06.04.2021 - 10:28
- Güncelleme : 06.04.2021 - 11:03
Ümraniye’de geçtiğimiz cuma günü trafikte drift yaparak tehlike oluşturan 34 MLH 72 plakalı araç sürücüsü M.D. isimli şahıs, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.
KESİLEN CEZALAR
Şahsa, 2918 sayılı KTK’nın 67/1D (Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi) maddesinden 6 bin 700 TL, 36/3B (Mahkeme veya Cumhuriyet Savcılıklarınca ya da Karayolları Trafik Kanununda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak yada tedbiren geri alındığı halde araç kullanmak) maddesinden 2 bin 698 TL, araç sahibine ise 36/3-B (Motorlu aracın sürücü belgesi olmayan kişi tarafından sürülmesine izin vermek) maddesinden 2 bin 698 TL, 34/A (Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak) maddesinden 314 TL, 91 ( Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak) maddesinden 144 TL olmak üzere toplamda 12 bin 554 TL para cezası kesildi.
EHLİYETİ DAİMİ OLARAK İPTAL EDİLDİ
M.D. isimli şahsın sürücü belgesi, KTK’nın 67/1D maddesine istinaden 5 yıl içerisinde 2. kez aynı ihlali yapması sebebiyle daimi olarak iptal edildi.
Ayrıca sürücü M.D.’ye, TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Ümraniye Kazım Karabekir Şehit Tuncay Tarım Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.