Petrol
97.19
0.91%
Euro
18.4145
0.75%
Dolar
17.879
-0.11%
Altın
1.028
-0.48%
Borsa
283
0.00%
Bitcoin
424.436
1.87%
BTXN Coin
7.50
-0.53%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Çok bulutlu 29 C

    Ümraniye'de freni boşalan kamyon 4 araca çarptı

    İstanbul Ümraniye'de freni boşalan kamyon park halinde bulunan 4 araca birden çarptı. Kaza sonrası sürüklenen otomobil doğalgaz borusunu patlattı.
    • 10.08.2022 - 22:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ümraniye'de freni boşalan kamyon 4 araca çarptı

    Saat 20.00 sıralarında İstanbul'un Ümraniye ilçesi İstiklal Mahallesi Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, un boşaltmak için caddeye gelen Salih S. kontrolündeki 42 S 0488 plakalı Ford marka kamyon, şoförünün araçtan inmesi sonrası freni boşaldı.

    Caddedeki 4 araca çarptı

    Freni boşalan kamyon şoförsüz bir şekilde hareket etti. Kamyon cadde üzerinde park halinde bulunan 4 araca çarptı. Kazanın etkisiyle önünde sürüklediği otomobil kaldırımda bulunan doğalgaz hattını patlattı. Kaza sonrası olay yer savaş alanına döndü.

    İHA'nın haberine göre, vatandaşların kazayı 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ve itfaiye ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı olay yerinde doğalgaz ekipleri kaçak olan gazı kesti.

    Kaza da herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.

    Ümraniye de freni boşalan kamyon 4 araca çarptı #1

    "Kamyon aşağı doğru kaymaya başladı"

    Yaşanan olaya ilişkin konuşan vatandaşlardan Hamdi Gürnaz, “Freni boşalan kamyon aşağı doğru kaymaya başladı. Önüne araçları kattı. Üzerine bir de doğalgaz panosu patlayınca patlama gibi bir ses çıktı. İnsanlar o sesle sokağa döküldü. Neyse ki yaralı ya da can kaybı olmadı” diye konuştu.

    Ümraniye de freni boşalan kamyon 4 araca çarptı #2

    Ümraniye de freni boşalan kamyon 4 araca çarptı #3

    Ümraniye de freni boşalan kamyon 4 araca çarptı #4

    Ümraniye de freni boşalan kamyon 4 araca çarptı #5


    İlginizi Çekebilir

    Sinan Akçıl: Demet Akalın'ı sevmeyen bizden değildir
    Magazin

    Sinan Akçıl: Demet Akalın'ı sevmeyen bizden değildir

    Galatasaray'dan Fenerbahçe ve penaltı açıklaması
    Futbol

    Galatasaray'dan Fenerbahçe ve penaltı açıklaması

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir