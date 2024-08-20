Ümraniye'de gecekondu alev alev yandı Ümraniye'de, anne ve kızının yaşadığı gecekonduda yangın çıktı. Çevredekilerin yangına müdahalesi yetersiz kalırken, gecekondu alev alev yandı. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

DHA

İstanbul'n Ümraniye ilçesinde saat 03.30 sıralarında Esenevler Mahallesi 3015 Sokak'ta bulunan gecekonduda yangın çıktı.

ALEVLER GECEYİ AYDINLATTI

Anne ile kızının yaşadığı gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi.

Evdekiler kısa sürede dışarı çıkarken, alevler kısa sürede büyüdü. Yangına önce sokakta oturanlar müdahale etti ancak başarılı olamadı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın sırasında şans eseri yaralanan olmazken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)