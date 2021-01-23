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    Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın

    İstanbul Ümraniye'de, Dudullu Sanayi Sitesi içerisindeki bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.
    • DHA
    • 23.01.2021 - 06:08
    • Güncelleme : 23.01.2021 - 06:35
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    Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın

    Ümraniye'de Dudullu Sanayi Sitesi içerisindeki bir geri dönüşüm tesisinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangını gören kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

    ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

    Plastik malzemelerinin olduğu fabrika kısa sürede alevler içinde kalırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Ümraniye de geri dönüşüm tesisinde yangın #1

    YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

    İtfaiye ekipleri bir saatlik çalışması sonrası yangını kontrol altına aldı. Fabrikada maddi hasar meydana gelirken itfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor.

    Ümraniye de geri dönüşüm tesisinde yangın #2

    Ümraniye de geri dönüşüm tesisinde yangın #3

    Ümraniye de geri dönüşüm tesisinde yangın #4

    Ümraniye de geri dönüşüm tesisinde yangın #5

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