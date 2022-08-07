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Ümraniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Ümraniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Ümraniye'de çarpışan iki otomobilden biri yan yattı. Olay yerine gelen ekipler 2 yaralıyı hastaneye kaldırdı.