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    Ümraniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

    Ümraniye'de çarpışan iki otomobilden biri yan yattı. Olay yerine gelen ekipler 2 yaralıyı hastaneye kaldırdı.
    • 07.08.2022 - 03:57
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    Ümraniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

    Ümraniye'de saat 02.00 sıralarında Ümraniye Akdeniz Caddesi ile Mithatpaşa Caddesi kesişiminde Enes K. kontrolündeki cip ile E.P kontrolündeki otomobil çarpıştı.

    Cip yan yattı

    Çarpışmanın etkisiyle Enes K. kontrolündeki cip yan yattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Ümraniye de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı #1

    2 kişi hafif yaralandı

    İHA'nın haberine göre kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

    Ümraniye de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı #2

    Ümraniye de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı #3

    Ümraniye de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı #4


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