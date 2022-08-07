Ümraniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Ümraniye'de çarpışan iki otomobilden biri yan yattı. Olay yerine gelen ekipler 2 yaralıyı hastaneye kaldırdı.
- 07.08.2022 - 03:57
Ümraniye'de saat 02.00 sıralarında Ümraniye Akdeniz Caddesi ile Mithatpaşa Caddesi kesişiminde Enes K. kontrolündeki cip ile E.P kontrolündeki otomobil çarpıştı.
Cip yan yattı
Çarpışmanın etkisiyle Enes K. kontrolündeki cip yan yattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
2 kişi hafif yaralandı
İHA'nın haberine göre kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmadı.