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    Ümraniye'de istinat duvarının çökme anı görüntülendi

    İstanbul Ümraniye'de bir siteye ait istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çökerken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 30.03.2021 - 01:53
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 04:12
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    Ümraniye'de istinat duvarının çökme anı görüntülendi

    Ümraniye’de Armağan Evler Mahallesi Narlı Sokak’ta bulunan bir siteye ait istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü.

    4 ARAÇ SİTE BAHÇESİNE YUVARLANDI

    Çökmenin etkisiyle istinat duvarının kenarında bulunan 4 araç, site bahçesine doğru yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yuvarlanan araçlara müdahale etti. Ayrıca sağlık ekipleri hazır bekletildi.

    Ümraniye'de istinat duvarının çökme anı görüntülendi-Video

    Ümraniye de istinat duvarının çökme anı görüntülendi #1

    ARAÇLARINI İPLERLE BAĞLADILAR

    Bazı vatandaşlar ise araçlarının yuvarlanmaması için araçlarını iplerle bağladı. Yaşanan olayda ölen yada yaralanan olmazken otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Öte yandan, çökmenin etkisiyle site sakinleri sokağa dökülürken, istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Ümraniye de istinat duvarının çökme anı görüntülendi #2

    OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokak üzerinde otomobil seyir halindeyken sitenin istinat duvarı bir anda çöküyor. İstinat duvarının çökmesiyle duvar kenarında park halinde bulunan 4 araç yuvarlanıyor. Mahalle sakinleri sokağa dökülüyor.

    Ümraniye de istinat duvarının çökme anı görüntülendi #3

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