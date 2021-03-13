Ümraniye'de kontrolsüz sürücüler dehşet saçtı

Ümraniye'de cadde üzerindeki araç ile sokak arasından çıkan aracın çarpışması sonucu, 1 kişi yaralanırken park halindeki 4 araçta da maddi hasar oluştu.

Saat 23.45 sıralarında İnkılap Mahallesinde meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen 34 BEJ 665 plakalı Renault marka otomobil Yıldırım Caddesi üzerinde ilerlerken Zübeyde Hanım Sokak’tan çıkan 34 DA 1238 plakalı Volkswagen Caddy araç ile çarpıştı.

ÇARPIŞAN ARAÇLAR, PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI

Çarpışma sonucu araçlar savrularak park halindeki araçlara çarptı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

1 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri öğrenilemeyen bir kişi yaralanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Oluşan kaza sonucu ise 4 araçta maddi hasar meydana geldi.