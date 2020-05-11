Marketten çaldıkları çelik kasayı bagaja sığdıramayan hırsızlar, bagaj kapağı açık şekilde kaçtılar.

İstanbul Ümraniye'de otomobilleriyle markete gelen maskeli ve kapüşonlu 3 kişi, kapıyı açarak içeri girdi.

Çekmecede aradıkları parayı bulamayan şüpheliler, daha sonra marketin çelik kasasını sürükleyerek çıkardı.

KASAYI ÇALAN HIRSIZLAR KAÇTI

Çelik kasayı uzun süre otomobillerinin bagajına yerleştirmeye çalışan hırsızlar, sigaraları da yerleştirip aracın bagaj kapağını açık bırakarak kaçtı.

Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ümraniye'de market hırsızlığı kamerada ViDEO

"KOCA KASAYI ALIP, GÖTÜRDÜLER"

Market sahibi Osman Hasta, "5 hafta önce soyulduk. Kapıyı açtılar, kameralar kayıttaydı. Her şey var. Koca kasamızı aldılar götürdüler. Koca kasa yani arabaya bile zor koydular. Kamera kayıtlarımız var polise verdik. Hiçbir kayıt bulamadı. En son kasayı Dudullu'da vatandaşın birisi telefonla aradı. Burada bir kasanız var dediler. Gittik kasanın hurdasını aldık. Ondan sonra ne gelen var ne giden. Ben anlamıyorum niye böyle ne olacak." dedi.