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    Ümraniye'de otomobile çarpan motosiklet sürücüsü takla attı

    Ümraniye'de otomobile çarpan motosikletli havada takla atarak yere düştü. Metrelerce savrulan motosikletli, kaskı sayesinde kazayı yara almadan atlattı.
    • 30.12.2022 - 10:48
    • Güncelleme : 30.12.2022 - 11:36
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    Ümraniye'de otomobile çarpan motosiklet sürücüsü takla attı

    İstanbul'da yaşanılan motosiklet kazasında, kaskın önemi bir kez daha gözler önüne serildi..

    Saat 15.30 sıralarında Ümraniye'nin Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana gelen olayda, dörtyol kesişiminde caddeye çıkan otomobile, motosiklet sürücüsü çarptı.

    Takla atıp yere düştü

    Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletli taklalar atarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralının yardımına koştu. Havaya fırlayarak yere düşen sürücü, başındaki kaskı sayesinde kazayı yara almadan  atlattı.

    Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, motosiklet sürücünün otomobile çarparak havada takla atarak yola savrulması görülüyor.

    Ümraniye'de otomobile çarpan motosiklet sürücüsü takla attı ViDEO

    "Kalktı bir şey olmamış gibi yürüdü"

    Kazayı gören Mehmet Karaman, "Motorun arabaya çarptığını gördüm. Arkadaş bayağı bir uçtu. Yani arabada üzerinden resmen uçtu. Mucize eseri kurtuldu. Kaskı da vardı. Herhangi bir yara da almadı. Polis, ambulans hepsi geldi ama dediğimiz gibi arkadaş kalktı sonra herhangi bir şey olmamış gibi yürüdü. Yani takla atıyor, yere savruluyor, direğe çarpıyor ama dediğimiz gibi mucize eseri kurtuluyor. Herhangi bir yara da almadı." dedi.

    Ümraniye de otomobile çarpan motosiklet sürücüsü takla attı #1

    "Kaskı vardı, herhangi bir şey olmadı"

    Diğer görgü tanığı Ali Aslankılıç, "Motor buradan gelirken hızını alamadı. Bir kaza oldu, çarpıştılar. Motorcu arkadaşımız, arabanın üzerinden uçtu. Kazada yaralımız yoktu. Allah'tan kaskı vardı, herhangi bir şey olmadı. Ama bu caddede bu şekilde devamlı kazalar olduğu için bütün önlemlerin alınmasını isteriz." dedi..

    Ümraniye de otomobile çarpan motosiklet sürücüsü takla attı #2

    Ümraniye de otomobile çarpan motosiklet sürücüsü takla attı #3

    Ümraniye de otomobile çarpan motosiklet sürücüsü takla attı #4

    Ümraniye de otomobile çarpan motosiklet sürücüsü takla attı #5

    Ümraniye de otomobile çarpan motosiklet sürücüsü takla attı #6

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    Ümraniye de otomobile çarpan motosiklet sürücüsü takla attı #8


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