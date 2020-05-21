Sitenin otoparkına gelen şahsın, park halinde olan kamyoneti saniyeler içerisinde çalarak kaçtığı o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Esenkent Mahallesi'nde, bir sitenin otoparkına gelen şahıs, park halinde bulunan kamyoneti çalarak kayıplara karıştı.

Evinin balkonuna çıkarak kamyonetin olmadığını fark eden araç sahibi Ramazan Soran da, olayı polis ekiplerine bildirdi.

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Kamyonetin çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, şahsın ise yoldan geçen diğer araçlara aldırış etmeden kamyoneti rahat tavırlarla çalması dikkat çekti.

Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ümraniye’de park halindeki kamyonetin çalındığı anlar

"İŞE ÇIKAMIYORUM"

Tente montajcısı olduğunu söyleyen kamyonet sahibi Ramazan Soran, "Geçen hafta pazartesi günü iftardan sonra balkonda oturuyorduk. Vatandaş kendi arabası gibi çok rahat bir şekilde geliyor, kamyoneti buradan çıkarıyor, alıp gidiyor. Olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri var. 1 hafta oldu, hala bulunamadı. Biz bu konuda mağduruz. Yardım talep ediyoruz. İşe çıkamıyorum" dedi.

"EKMEK PARAMI ONUNLA KAZANIYORDUM"

"Pandemi döneminde zaten evdeydik, sıkıntıdaydık" diyen Soran, "Mübarek Ramazan ayında böyle bir şey oldu. İyice mahvolduk. Ekmek paramı onunla kazanıyordum. Ne yapacağımı bilmiyorum, çaresizim. Aracın içinde mesleki aletlerim vardı, çantam, metrelerim, ölçü defterlerim, hesap defterlerim. Onlar da gitti." diye konuştu.