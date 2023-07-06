Ümraniye’de sıcak havaya dayanamayan vatandaş oto yıkamacıda serinledi İstanbul’da hava sıcaklıklarının artması ile serinlemek isteyen bir vatandaş, çareyi oto yıkamacıda buldu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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İHA

Yaz sıcaklıkları vatandaşları bunaltmaya başladı.

Özellikle 3 ve 4 Temmuz'da dünya adeta kavruldu. Öyle ki bu iki gün bu zamana kadarki en sıcak gün ilan edildi.

Ardından vatandaşların yaz sıcaklığı ile mücadelesi başladı.

Megakent'te sıcaklık bunalttı

Ortaya ise zaman zaman güldüren görüntüler çıkıyor. Bunlardan biri de İstanbul'un Ümraniye ilçesinde kaydedildi.

Kentte hava sıcaklıkları 30 dereceye yaklaşırken, nem oranı ise yüzde 63 seviyelerini buldu.

Oto yıkamacıda serinledi

Ümraniye’de sıcaktan bunalan bir vatandaş, oto yıkamacıda suyun altında serinledi.

Görüntüler, Kutsal Damacana filminde ünlü oyuncu Şafak Sezer ile Ersin Korkut’un sahnesini hatırlattı.

Renkli görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.