Ümraniye'de yanan kafe, küle döndü

Ümraniye'de 3 katlı bir kafede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu kafede büyük çapta hasar meydana geldi.

Ümraniye'de Çamlık Mahallesi Şht. Burak Kurtuluş Caddesi 120 numaradaki kapalı olan kafenin 2'nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BÜYÜK ÇAPTA HASAR MEYDANA GELDİ

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen veya yaralananın olmadığı yangında kafede büyük çapta hasar meydana geldi.

Olay yerinden geçen bir görgü tanığı, yangınla ilgili, "Ben buradan geçerken dumanları gördüm. Aşağısı yanıyordu, ilk üçüncü kata çıkıp, çatıya sıçradı. Bir anda çatı tutuştu. O sırada İtfaiye geldi" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.