Umutlu köyü sakinlerinin tek tercihi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kütahya'nın Emet ilçesindeki Umutlu köyünde kullanılan 155 geçerli oyun tamamı, Recep Tayyip Erdoğan'a çıktı. 14 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’a 1 oy veren seçmen de 28 Mayıs'ta tercihini değiştirdi.

İHA

Türkiye, 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanını ve vekillerini seçmek için sandığa gitti.

Tarihe geçen katılım oranıyla yapılan seçimde hiçbir aday çoğunluk sağlayamayınca seçim, ikinci tura kaldı.

28 Mayıs’ta ise Recep Tayyip Erdoğan, 27 milyonun üzerinde oy alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

156 seçmenden 155'i Erdoğan dedi

Son seçimde sandığa gidenlerin sayısı azalsa da Kütahya'nın Emet ilçesindeki Umutlu köyü sakinleri, 1 eksikle oyunu kullandı.

156 seçmeni bulunan köyde kullanılan 155 geçerli oyun tamamı, Recep Tayyip Erdoğan'a çıktı.

Köylerine AK Parti ile birlikte hizmet gelmeye başladığını belirten köy sakinleri, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti İl Başkanlığı, İlçe Başkanlığı ve Emet Belediyesi’ne teşekkür etti.

İlk seçimde Kılıçdaroğlu'na veren de vazgeçti

Aynı köyde 14 Mayıs’ta yapılan ilk seçimde 154 geçerli oy sayılmış, oyların 153'ü Recep Tayyip Erdoğan'a, 1’i ise Kemal Kılıçdaroğlu'na çıkmıştı.

Kılıçdaroğlu’a 1 oy veren seçmen de 28 Mayıs'ta tercihini değiştirmiş oldu.