UNESCO onaylı güzellik: İstanbul'a 5 saat! Herkes sonbaharda gidiyor... Manisa'nın Kula ilçesindeki Volkanik Jeoparkı ziyaret edenler sonbaharın görsel şölenine tanık oluyor.

Haber Merkezi

Türkiye'nin en genç kayalıkları olarak bilinen UNESCO sertifikalı Kula Volkanik Jeoparkı, sonbaharda büründüğü renklerle ziyaretçilerini etkiliyor.

Jeopark, yaklaşık 300 kilometrekarelik alanda 80'den fazla volkan konisi ile peri bacaları, karstik mağaralar, kanyonlar, kaya mezarları, taş köprüler ve tarihi evlerin yanı sıra pek çok jeolojik, jeomorfolojik ve doğal mirası barındırıyor.

Türkiye'nin ilk ve tek "Avrupa ve UNESCO Jeoparkı" ilan edilen bölgede, sonbaharda ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

MANİSA'NIN KAPADOKYA'SI

Kanyon, volkan konisi ve peri bacalarındaki ağaçlar, sonbaharın gelmesiyle yeşil, sarı, kahverengi ve kırmızının farklı tonlarını yansıtıyor.

Volkan konisinin kömür karası görüntüsü ile etrafındaki bitkilerin sarı ve yeşil rengi izleyenleri büyülüyor.

Kaynak: AA