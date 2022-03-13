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    Unkapanı Köprüsü trafiğe açık

    Bağlantı noktalarında meydana gelen açılma nedeniyle Taksim yönüne trafiğe kapatılan Unkapanı Köprüsü, yeniden sürücülerin hizmetine açıldı.
    • İHA
    • 13.03.2022 - 17:24
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    Unkapanı Köprüsü trafiğe açık

    Unkapanı Köprüsü dün ve önceki gün bağlantı noktalarında yaşanan açılma nedeniyle trafiğe kapatılmış, ekiplerin gerdirme çalışmalarının ardından köprüde ulaşım sağlanmaya başlanmıştı.

    Soğuk havanın da etkisiyle Unkapanı Köprüsü bağlantı yollarında bugün yeniden ayrılma yaşandı.

    Açılmanın yaşanmasıyla köprü yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı.

    SOĞUKTAN DERZLER AÇILDI

    Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemelerde, soğuk hava nedeniyle metalde yaşanan genleşmeyle derzlerde açılma meydana geldiğini belirledi.

    TRAFİK AKIŞI NORMALE DÖNDÜ

    Açılmanın trafiği tehlikeye düşürecek boyutlarda olmadığının tespit edilmesiyle köprü tekrar trafiğe açıldı.

    Köprüden trafik geçişleri Fatih yönüne tek şeritten yapılırken, Taksim istikametinde ise sorunsuz şekilde gerçekleştiriliyor.

    Unkapanı Köprüsü trafiğe açık #1


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