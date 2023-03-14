Ünlü teknoloji mağazasından aldığı sıfır cep telefonu çalıntı çıktı Karşıyaka'daki ünlü teknoloji mağazasından aldığı cep telefonu çalıntı çıkınca hem parasından hem telefondan oldu, dava masraflarını da ödemek zorunda kaldı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde lokanta işletmeciliği yapan 59 yaşındaki Ali Gün, 2019 yılında cep telefonu satın almak için Karşıyaka ilçesinde bulunan teknoloji mağazasına gitti.

Bin 900 lira karşılığında cep telefonu satın alan vatandaş, bir sene sonra polis merkezinden çağrılarak, IMEI numarasından telefonunun çalıntı olduğunun anlaşıldığını öğrendi.

Telefonu sıfır olarak faturalı bir şekilde ünlü mağaza zincirinden aldığını söyleyen vatandaş büyük şok yaşarken, telefona kriminal incelemesi için el konuldu.

Tüketici hakem heyeti haklı buldu

Sıfır kutusunda ve faturalı satın aldığı cep telefonunun çalıntı çıkması üzerine büyük şok yaşayan Ali Gün, soluğu tüketici hakem heyetinde aldı.

Firma itiraz etti, karar değişti

Tüketici hakem heyeti Ali Gün'ü haklı bulurken, firma ürün kusurunun 6 ay içerisinde taraflarına bildirilmediği gerekçesiyle karşı dava açtı.

İzmir 4. Tüketici Mahkemesi'nde görülen davada itiraz kabul edildi ve tüketici hakem heyetinin kararı iptal edildi.

Bütün masrafları ödemek zorunda kaldı

Satın aldığı telefonun çalıntı çıkması üzerine mağdur olan vatandaş, firmanın açtığı dava neticesinde dava masrafı, posta masrafı, yargılama gideri ve avukatlık vekalet ücretini de ödemeye mahkum olarak ikinci şoku yaşadı.

"Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum"

Polis merkezi tarafından ifadeye çağrılan ve satın aldığı telefonun çalıntı çıktığını öğrenen Ali Gün, şunları söyledi:

2019 yılında yeğenimle birlikte giderek kendime cep telefonu satın aldım. Aradan yaklaşık 1 yıl geçtikten sonra beni polis merkezinden ifadeye çağırdılar ve satın aldığım telefonun çalıntı olduğunu öğrendim. Ben de telefonu sıfır kutusunda faturalı aldığımı, garanti belgesinin olduğunu bildirdim ve telefonu teslim ettim. Telefonumu geri alamayınca da tavsiye üzerine tüketici hakem heyetine şikayette bulundum. Orada haklı bulundum ama mağaza buna itiraz ederek davayı kazandı. Burada da yine davanın bütün masrafları ve avukatlık ücretini ödemeye mahkum edildim. Mağduriyetim zaten ortadayken orada bir şok daha yaşadım. Satın aldığım para gitti, telefonum gitti bir de masrafları ödemeye mahkum edildim. Mağduriyetimin giderilmesini umuyorum.

"Orada satılan telefon nasıl çalıntı çıkıyor"

Güvenilir bir firma olduğunu düşündüğü için firmadan telefon satın aldığını söyleyen Ali Gün, şu ifadeleri kullandı: