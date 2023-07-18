Unutulmaya yüz tutan bakırcılık Erzincan’da yaşatılmaya çalışılıyor Bakır ustaları, hediyelik eşya ve günlük mutfak gereçleri kullanımlarıyla kaybolmaya yüz tutmuş bakırcılığı yaşatmaya çaba gösteriyor. Pandeminin başlarında ham haliyle kilosu 45 TL olan bakır, 302 TL’yi buldu. Buna rağmen özellikle gurbetçiler bakırdan vazgeçmiyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Bakır ürünleri, özellikle pandemiden daha da bir kıymetli oldu.

Bunun nedeni ise sağlık...

Bakırdan yapılan her eşya, insan sağlığına zarar vermiyor.

45 TL'den 302 TL'ye çıktı

Unutulmaya yüz tutsa bile bakırın her türlü bir alıcısı oluyor.

Bakır, Erzincan’ın binlerce yıllık geçmişine de ışık tutuyor.

Kentte bakır atölyesi olan Recep Karakaş, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de yükselen döviz, altın ve gümüşten sonra bakır madeninin fiyatının hızla arttığını kaydetti.

Bakırın kilogramının pandemi başlarında 45 TL iken şimdilerde 302 TL’yi bulduğunu ifade eden Karakaş, şöyle devam etti:

"Eskisi kadar rağbet yok"

13 yaşında başladığım bakırcılık mesleğini 40 yıldır sürdürüyorum. Bakıra artık eskisi kadar rağbet yok. Eleman bulmakta zorlanıyoruz. Eleman yetişmiyor. Kendi imkanlarımızla bu mesleği yaşatmaya çalışıyoruz. Eskiden Erzincan’da bakıra olan talep oldukça çoktu. Erzincan bakırla özdeşleşmiş bir şehirdi. Bakır borsası dolara endeksli olduğu için son zamanlarda oldukça fiyatı arttı. Ürünlere zam yapmamak için direniyoruz ama bakır madeninin kilogramı pandemi başlarında 45 TL iken şimdi 302 TL’yi buldu.

Tadı başka...

Bakır mutfak araç gereçlerinin daha sağlıklı olduğunu kaydeden Karakaş, “Bakır çaydanlık ve semaver, sıcak suyu çabuk ısıtır, geç soğutur. Çaydanlık ve semaverlerdeki çayın lezzetini başka hiçbir şeyde alamazsınız. Bakır sürahi ise soğuk suyun ısınmasını önler. Suyun içindeki bakterileri öldürür.” dedi.

Yapım ve işlemi oldukça zor

Sağlıklı bir yaşam için her evde bakır ürünlerin bulunması gerektiğine dikkat çeken Karakaş, bakır ürünlerin yapım ve işlemesinin çok zor olduğunu ve bütün aşamalarının atölyede yapıldığını ifade ederek, “Bakır ilk önce polisajdan keçeye girer. Daha sonra sıvamaya girer ve burada şeklini alır. Bakırın parlaması için fırça işlemi uygulanır. Bir sonraki aşamada yıkanıp, kurutularak bant işlemine geçilir. Bant işleminden sonra boyanan ve vernik atılan bakır süsleme için işleme ve kart işlemlerinden geçerek son halini alır.” diye konuştu.

"Gurbetçiler geliyor, şükür diyoruz"

Yeraltı Çarşısı’nda bakır esnaflığı yapan Necmi Taş ise Erzincan ekonomisine katkı sağlayan bakır fiyatının doları, akaryakıtı geçtiğini söyledi.

Taş, “Baba mesleği bakırcılığı sürdürüyorum. Aynı zamanda da imalatçıyım. Bakır çok pahalandı. Fiyat artışlarıyla baş edemez hale geldik. Yaz aylarında gurbetçiler geliyor. Buna da şükür diyoruz. Bakırın fiyatı da her gün değişiyor. Aynı akaryakıt fiyatları gibi oldu. Doları, akaryakıtı solladı. Allah sonumuz hayırlı kılsın.” diye konuştu.