Uşak'ta 26 berberde korona çıktı

26 berberin koronavirüs testi pozitif çıktı. Berberler, tedaviye alındı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber ve kuaförler, 11 Mayıs'ta yeniden hizmete başladı.

Uşak Valiliği, kentte hizmet veren 421 berber ve kuaförü, yeniden açılmadan önce koronavirüs testi yaptırmaya çağırdı.

Berberlerden çoğunluğu test yaptırdı.

BAZILARI KENDİLERİNİ EVLERİNDE İZOLE EDİYOR

Yapılan testler sonucunda 26 berberin koronavirüs testi pozitif çıktı. Berberler, hemen tedaviye alındı. Bazı berberlerin ise sağlıklarının iyi olduğunu söyleyerek test yaptırmadığı, kendilerini evlerinde izole ettiği ve dükkanlarını açmayacaklarını bildirdikleri öğrenildi.