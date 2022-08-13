Uşak'ta 3 milyon kaçak sigara ele geçirildi

Uşak'ta şüpheli bir tırı araştıran ekipler tırın dorsesinde bulunan 3 milyon adet kaçak sigaraya el koydu.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık şebekelerine yönelik başarılı operasyonlarına devam ediyor.

Şüpheli araç takip edildi

Bu çerçevede Uşak’a bir tır ile yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği yönünde alınan ihbarı değerlendiren KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli aracı adım adım takip etti.

İHA'nın haberine göre, Uşak Nuri Şeker Fabrikası karşısında bulunan polis noktasında durdurulan 34 EN5351 plakalı tırda arama yapıldı.





3 milyon adet kaçak sigara ele geçirildi

Tırın dorsesinde yapılan aramada yaklaşık 3 milyon adet kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak sigaralara el konulurken, gözaltına alınan tır sürücüsünün gerekli işlemler yapıldıktan sonra adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.



