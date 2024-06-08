Uşak'ta 4 hektarlık makilik alan yandı

İHA
Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Örencik köyü yakınlarında bulunan makilik ve arpa dikili alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı.
4 hektarlık makilik alan kül oldu
Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangına, Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz, 1 su ikmal aracı ve Uşak Belediyesi'ne ait 3 adet itfaiye aracı sevk edildi.
Öte yandan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, 4 hektarlık makilik alan ve 100 dekarlık arpa dikili tarla zarar gördü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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