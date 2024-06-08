Uşak'ta 4 hektarlık makilik alan yandı
İHA

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Örencik köyü yakınlarında bulunan makilik ve arpa dikili alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı.

4 hektarlık makilik alan kül oldu

Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına, Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz, 1 su ikmal aracı ve Uşak Belediyesi'ne ait 3 adet itfaiye aracı sevk edildi.

Öte yandan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, 4 hektarlık makilik alan ve 100 dekarlık arpa dikili tarla zarar gördü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)