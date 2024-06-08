Uşak'ta 4 hektarlık makilik alan yandı Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Örencik köyü yakınlarında çıkan yangında 4 hektarlık makilik alan ve 100 dekarlık arpa dikili tarla yandı.

İHA

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Örencik köyü yakınlarında bulunan makilik ve arpa dikili alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı.

4 hektarlık makilik alan kül oldu

Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına, Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz, 1 su ikmal aracı ve Uşak Belediyesi'ne ait 3 adet itfaiye aracı sevk edildi.

Öte yandan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, 4 hektarlık makilik alan ve 100 dekarlık arpa dikili tarla zarar gördü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)