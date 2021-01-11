Uşak'ta ambulans ile otomobil çarpıştı

Uşak'ta ambulans ile otomobil çarpıştı

Uşak'ta ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Uşak-Ulubey kar yolundaki Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen olayda, G.D. idaresindeki ambulans, tali yoldan çıkan M.T. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçen ambulans, kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada, sürücüler ile ambulanstaki 2 sağlık çalışanı yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla, kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Uşak'ta ambulans ile otomobil çarpıştı VİDEO

Ambulansın Eşme ilçesinden getirdiği hastayı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bıraktığı, kazanın ilçeye dönüş yolunda meydana geldiği belirtildi.