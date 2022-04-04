Petrol
107.27
2.76%
Euro
16.16
-0.39%
Dolar
14.71
0.15%
Altın
913.13
0.44%
Borsa
2298
2.06%
Bitcoin
681.334
-0.14%
BTXN Coin
35.19
-1.01%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C

    Uşak'ta atların çarpışması sonucu ölen 19 yaşındaki genç defnedildi

    Cirit antrenmanı yaptığı sırada attan düşüp ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 19 yaşındaki genç, gözyaşları arasında toprağa verildi.
    • AA
    • 04.04.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 17:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Uşak'ta atların çarpışması sonucu ölen 19 yaşındaki genç defnedildi

    Uşak’ın Mende köyündeki cirit sahasında antrenman yapılırken, iki at çarpıştı.

    Çarpışma sonucu dengesini kaybederek attan düşen 19 yaşındaki Hasan Sarol ağır yaralandı.

    27 Mart'ta Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Sarol, dün hayatını kaybetti.

    HELALLİK ALINDI

    Genç Hasan bugün son yolculuğuna uğurlandı.

    Sarol'un cenazesi, yakınları tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Aybey Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü, burada helallik istendi.

    Daha sonra Eskigüney Köyü Camisi'nde, öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

    Uşak'ta 19 yaşındaki genç atların çarpışması sonucu öldü VİDEO

    KÖY MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

    Törene anne Sultan, baba Süleyman Sarol ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul da katıldı.

    Sarol'un cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi.

    Uşak ta atların çarpışması sonucu ölen 19 yaşındaki genç defnedildi #1

    Uşak ta atların çarpışması sonucu ölen 19 yaşındaki genç defnedildi #2

    Uşak ta atların çarpışması sonucu ölen 19 yaşındaki genç defnedildi #3

    Uşak ta atların çarpışması sonucu ölen 19 yaşındaki genç defnedildi #4

    Uşak ta atların çarpışması sonucu ölen 19 yaşındaki genç defnedildi #5

    Uşak ta atların çarpışması sonucu ölen 19 yaşındaki genç defnedildi #6

    Uşak ta atların çarpışması sonucu ölen 19 yaşındaki genç defnedildi #7

    Uşak ta atların çarpışması sonucu ölen 19 yaşındaki genç defnedildi #8


    İlginizi Çekebilir

    Ruble ile satış doğalgazın dışında da uygulanacak
    Ekonomi

    Ruble ile satış doğalgazın dışında da uygulanacak

    Tesla 1,5 milyar USD'lık Kripto Projesiyle Herkese Kazanç Kapısı Açtı!
    Tesla

    Tesla 1,5 milyar USD'lık Kripto Projesiyle Herkese Kazanç Kapısı Açtı!

    Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Mesut Özil'i istiyor
    Transfer dosyası

    Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Mesut Özil'i istiyor

    Görüş Bildir