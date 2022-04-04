Uşak'ta atların çarpışması sonucu ölen 19 yaşındaki genç defnedildi

Cirit antrenmanı yaptığı sırada attan düşüp ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 19 yaşındaki genç, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Uşak’ın Mende köyündeki cirit sahasında antrenman yapılırken, iki at çarpıştı.

Çarpışma sonucu dengesini kaybederek attan düşen 19 yaşındaki Hasan Sarol ağır yaralandı.

27 Mart'ta Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Sarol, dün hayatını kaybetti.

HELALLİK ALINDI

Genç Hasan bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Sarol'un cenazesi, yakınları tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Aybey Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü, burada helallik istendi.

Daha sonra Eskigüney Köyü Camisi'nde, öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Uşak'ta 19 yaşındaki genç atların çarpışması sonucu öldü VİDEO



KÖY MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Törene anne Sultan, baba Süleyman Sarol ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul da katıldı.

Sarol'un cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi.