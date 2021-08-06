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    Uşak'ta bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

    Merkez bağlı mahallede 2 grup arasındaki bıçaklı kavgada 3 şahıs yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri 9 kişiyi polis merkezine götürdü.
    • İHA
    • 06.08.2021 - 04:25
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    Uşak'ta bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

    Uşağın merkezde gece geç saatlerde kavga çıktı.

    Olay merkeze bağlı İslice Mahallesine bağlı İsmet Paşa Caddesi’nde meydana geldi.

    Kalabalık 2 grup bilinmeyen bir nedenle bıçak ve sopalarla birbirine saldırdı.

    Uşak ta bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı #1

    3 KİŞİ YARALANDI 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı ayırmak için biber gazıyla müdahale etti.

    Çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken olay yerindeki araçların da camları kırıldı.

    Kavgaya karıştığı tespit edilen 9 kişi de gözaltına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralanan şahısların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Uşak ta bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı #2

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