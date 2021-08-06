Uşak'ta bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Merkez bağlı mahallede 2 grup arasındaki bıçaklı kavgada 3 şahıs yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri 9 kişiyi polis merkezine götürdü.

Uşağın merkezde gece geç saatlerde kavga çıktı.

Olay merkeze bağlı İslice Mahallesine bağlı İsmet Paşa Caddesi’nde meydana geldi.

Kalabalık 2 grup bilinmeyen bir nedenle bıçak ve sopalarla birbirine saldırdı.

3 KİŞİ YARALANDI 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı ayırmak için biber gazıyla müdahale etti.

Çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken olay yerindeki araçların da camları kırıldı.

Kavgaya karıştığı tespit edilen 9 kişi de gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralanan şahısların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



