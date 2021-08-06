Uşak'ta bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
Merkez bağlı mahallede 2 grup arasındaki bıçaklı kavgada 3 şahıs yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri 9 kişiyi polis merkezine götürdü.
- İHA
- 06.08.2021 - 04:25
Uşağın merkezde gece geç saatlerde kavga çıktı.
Olay merkeze bağlı İslice Mahallesine bağlı İsmet Paşa Caddesi’nde meydana geldi.
Kalabalık 2 grup bilinmeyen bir nedenle bıçak ve sopalarla birbirine saldırdı.
3 KİŞİ YARALANDI 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı ayırmak için biber gazıyla müdahale etti.
Çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken olay yerindeki araçların da camları kırıldı.
Kavgaya karıştığı tespit edilen 9 kişi de gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralanan şahısların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.