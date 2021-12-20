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Uşak'ta bin 183 araç sürücüsüne para cezası kesildi

Uşak'ta bin 183 araç sürücüsüne para cezası kesildi

Uşak'ta trafik polisleri düzenlenen kontrollerde bin 183 sürücüye idari para cezası uygularken, 33 aracı da trafikten men etti.