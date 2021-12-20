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    Uşak'ta bin 183 araç sürücüsüne para cezası kesildi

    Uşak'ta trafik polisleri düzenlenen kontrollerde bin 183 sürücüye idari para cezası uygularken, 33 aracı da trafikten men etti.
    • İHA
    • 20.12.2021 - 00:42
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    Uşak'ta bin 183 araç sürücüsüne para cezası kesildi

    Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta içerisinde uygulanan kontrollerinde toplamda 4 bin 857 araç kontrol etti.

    1186 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE PARA CEZA

    Bu kontrol edilen araçlardan bin 186 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken 33 araç da trafikten men edildi.

    Uşak'ta bin 183 araç sürücüsüne para cezası kesildi VİDEO

    Uşak ta bin 183 araç sürücüsüne para cezası kesildi #1

    Uşak ta bin 183 araç sürücüsüne para cezası kesildi #2

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