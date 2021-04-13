Uşak'ta bin 708 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Uşak'ta şüphelenerek durdurulan araçta, 1708 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta yakalanan iki şüpheliden birisi tutuklandı.

Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Uşak karayolu üzerinde bir araçtan şüphelenerek durdurdu.

1708 SENTETİK ECZA HAP BULUNDU

Araç içerisinde yapılan aramada, sağ ön koltuk altına saklanmış 1708 sentetik ecza hap bulundu. Araç içerisinde bulunan iki şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan birisi tutuklanırken bir şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.