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    Uşak'ta bisiklet ile otomobilin çarpışma anı

    İki çocuğun hafif sıyrıklarla atlattığı bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşen kazanın görüntüleri, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • AA
    • 06.05.2020 - 15:41
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    Uşak'ta bisiklet ile otomobilin çarpışma anı

    Uşak'ın Elmalıdere Mahallesi'nde, 13 yaşındaki H.A.'nın kullandığı bisiklet, virajlı bir yol üzerinde S.D. yönetimindeki 20 F 8818 plakalı otomobille çarpıştı.

    İKİ ÇOCUK HAFİF YARALANDI

    Kazada H.A, aracın altında kalırken, kendisi de bisiklette olan ve çarpışmanın ardından ayağa kalkan arkadaşı, H.A'yı aracın altından çıkardı.

    Ambulansla hastaneye kaldırılan H.A, tedavisinin ardından taburcu edildi.

    Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

    Uşak'ta bisiklet ile otomobilin çarpışma anı ViDEO


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