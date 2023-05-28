Uşak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi kutlanıyor Seçimlerin ilan edilmeyen kesin sonuçlarına göre 13. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan seçim zafer için Uşak’ta binlerce vatandaş sokaklara döküldü.

İHA

Sabah saat 08.00’da başlayan Cumhurbaşkanlığı Seçimi saatler 17.00’ı gösterdiğinde son buldu.

Yapılan seçimde Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha seçildi açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte Uşak’ta binlerce vatandaş sokaklara döküldü.

Seçim zaferi coşkusunda renkli görüntüler

Kentin her noktasında kutlama yapan vatandaşlar akşam saatlerinde kent meydanındaki miting alanına geldi. Tırla, kepçeyle, iş makinası gibi araçlarla da meydana gelen vatandaşlar renkli görüntülere sebep oldu.

Mitingde açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise kutlanan zafer için Allah’a şükretti.

"Bugün dünyanın neresinde bir mazlum varsa sevindi"

Uşak’ın bir kez daha “Recep Tayyip Erdoğan” dediğini söyleyen Başkan Mehmet Çakın şöyle konuştu: