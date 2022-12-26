Uşak'ta dumanlar arasında kalan kedi, polis ekiplerince kurtarıldı

Uşak’ta bir dairede çıkan yangında 7 kişi dumanlardan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, dumanlar arasında kalan bir kedi de polis ekiplerince kurtarıldı.

Uşak’ta İslice Mahallesi, Polis Sokak üzerinde bir apartmanın ikinci katında bulunan bir dairede henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

Ekipler olay yerine sevk edildi

Yangının dumanları kısa sürede bütün apartmanı sararken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrasında çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.





7 kişi dumandan etkilendi

Polis ve itfaiye ekiplerince bütün daireler kontrollü bir şekilde boşaltıldı. Dumanlardan etkilenen 7 kişi sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.





"Hera" polis ekiplerince kurtarıldı

İHA'nın haberine göre, öte yandan yangında bir evi basan dumanlara maruz kalan Hera isimli bir kedi, polis ekiplerince son anda fark edilerek kurtarıldı. Sağlık ekiplerine verilen kediye ekiplerce oksijen verildi. Kontrol altına alınan yangınla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.



