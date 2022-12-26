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    Uşak'ta dumanlar arasında kalan kedi, polis ekiplerince kurtarıldı

    Uşak’ta bir dairede çıkan yangında 7 kişi dumanlardan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, dumanlar arasında kalan bir kedi de polis ekiplerince kurtarıldı.
    • 26.12.2022 - 05:48
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    Uşak'ta dumanlar arasında kalan kedi, polis ekiplerince kurtarıldı

    Uşak’ta İslice Mahallesi, Polis Sokak üzerinde bir apartmanın ikinci katında bulunan bir dairede henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

    Ekipler olay yerine sevk edildi

    Yangının dumanları kısa sürede bütün apartmanı sararken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrasında çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

    Uşak ta dumanlar arasında kalan kedi, polis ekiplerince kurtarıldı #1

    7 kişi dumandan etkilendi

    Polis ve itfaiye ekiplerince bütün daireler kontrollü bir şekilde boşaltıldı. Dumanlardan etkilenen 7 kişi sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

    Uşak ta dumanlar arasında kalan kedi, polis ekiplerince kurtarıldı #2

    "Hera" polis ekiplerince kurtarıldı

    İHA'nın haberine göre, öte yandan yangında bir evi basan dumanlara maruz kalan Hera isimli bir kedi, polis ekiplerince son anda fark edilerek kurtarıldı. Sağlık ekiplerine verilen kediye ekiplerce oksijen verildi. Kontrol altına alınan yangınla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

    Uşak ta dumanlar arasında kalan kedi, polis ekiplerince kurtarıldı #3

    Uşak ta dumanlar arasında kalan kedi, polis ekiplerince kurtarıldı #4


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