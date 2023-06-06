Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

İHA
Uşak’ın Elmalıdere Mahallesi’ne bağlı 3. Kahyan Sokak ve Nuri Şeker Caddesi kesişiminde, Ü.B.(19) idaresindeki 64 NC 802 plakalı otomobil ile A.S. (44) kontrolündeki 64 KV 840 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada 5 kişi yaralandı
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle birlikte 5 kişi yaralandı.
Yaralıların durumu iyi
Yaralanan vatandaşlar kentteki çevre hastanelere kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.