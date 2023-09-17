Uşak'ta işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı Uşak’ta otomobil ile işçi servisi kafa kafaya çarpıştı. Kazada 13 kişi yaralandı.

İHA

Uşak'ta Ulubey-Eşme yolu üzerinde, Uşak’tan Eşme istikametine ilerlemekte olan F.A. (42) idaresindeki 64 ABY 422 plakalı minibüs ile karşı şeritten gelen M.T. kontrolündeki 64 HH 900 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Şarampole yuvarlandılar

Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole yuvarlandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sağlık ekipleri, polis, jandarma ve tedbir amaçlı itfaiye sevk edildi.

Yaralılar tedavi altında

Sağlık ekiplerince işçi servisinde bulunan 12 kişi ve otomobil sürücüsü M.T, Ulubey Devlet Hastanesine ve Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken, Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu kaza sonrası Ulubey Devlet Hastanesi’ne gelerek yaralılar hakkında bilgi aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)