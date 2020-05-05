Uşak'ta karantinadaki 234 kişinin süresi tamamlandı

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Almanya ve Kosova'dan getirilerek yurtta karantina altına alınan 234 kişi, sürelerinin tamamlanmasının ardından memleketlerine gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile gerçekleştirilen tahliyeler devam ediyor.

Uşak'ta uçakla 20 Nisan'da Almanya'dan gelen 132 ve 22 Nisan'da Kosova'dan gelen 102 kişinin, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Latife Hanım Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu'ndaki karantina süresi sona erdi.

234 KİŞİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Toplamda 234 kişi, son sağlık taramaları da yapılarak otobüslerle memleketlerine gönderildi.

Bazı vatandaşların ise yakınlarının araçlarıyla yola çıktıkları görüldü.