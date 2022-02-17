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    Uşak'ta komşuların silahlı köpek kavgasında kan aktı

    Uşak'ta bahçede beslenen av köpekleri yüzünden iki komşu arasında yaşanan kavga kanlı bitti. Silahların çekildiği kavgada köpeklerin sahibi ağır yaralandı.
    • İHA
    • 17.02.2022 - 19:31
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    Uşak'ta komşuların silahlı köpek kavgasında kan aktı

    Uşak merkez Kemalöz Mahallesi 2. İbadullah Sokak’ta meydana gelen olayda, evinin bahçesinde av köpeği besleyen M. A. (62) ile karşı evde yaşayan komşusu E.Ç. (34) arasında köpekler yüzünden sözlü tartışma yaşandı.

    SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

    Önceden de husumetli oldukları öğrenilen ikili arasında geçen sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından, M.A. yerden aldığı taşı E.Ç.'nin evinin camına attı.

    AV TÜFEĞİYLE ATEŞ ETTİ

    Camının kırılması üzerine öfkeye kapılan E.Ç., evinde bulunan av tüfeği ile M. A.’ya ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden yaralanan M.A., sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Uşak ta komşuların silahlı köpek kavgasında kan aktı #1

    HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

    M.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, şüpheli E.Ç. ise Karaağaç Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Uşak ta komşuların silahlı köpek kavgasında kan aktı #2

    Uşak ta komşuların silahlı köpek kavgasında kan aktı #3


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