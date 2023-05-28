Uşak'ta masaj salonunda silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Uşak’ta bir masaj salonunda çıkan kavgada bir kişi kafasından vurularak kaldırıldığı hastanede ölürken 1 kişi de bıçaklanarak yaralandı.

İHA

Uşak’ta Dikilitaş Mahallesi’ne bağlı Barbaros Caddesi’nde bir masaj salonunda, masaj salonuna müşteri olarak gelen N.Ö. ile salon sahibi M.O. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı.

Kafasından silahla vurdu

Kavganın büyümesiyle yanında tabanca ve bıçakla gelen şüpheli N.Ö., işletme sahibi M.O.’nun arkadaşı Özay Kavcı’yı kafasından tabancayla vururken işletmeci M.O.’yu ise bıçakla yaralayarak kaçtı.

Kaçan şüpheli aranıyor

Olay yerine ihbarlar sonrasında çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel bir hastaneye kaldırılan ağır yaralı Kavcı yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken M.O.’nun ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ekiplerce şüpheli N.Ö.’yü arama çalışması başlatıldı.