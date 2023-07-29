Uşak'ta mesire alanda silahlı kavga: 1 yaralı Uşak’ta Yeşil Karaağaç Mesire ve Piknik alanında yaşanan kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı.

İHA

Uşak Merkeze bağlı Yeşil Karaağaç Mahallesinde bulunan Yeşil Karaağaç Mesire ve Piknik alanında henüz belirlemeyen sebeple iki grup arasında tartışma çıktı.

Kavgada silahlar konuştu

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

112 Sağlık ekiplerince tabancayla vurularak yaralanan C.Ş. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli gözaltında

Öte yandan yaralının hayatı tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, C.Ş’yi yaralayan şüpheli A.G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.