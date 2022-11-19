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    Uşak'ta mobilya atölyesinde yangın

    Uşak’ta akşam saatlerinde bir atölyenin çatısında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu söndürüldü.
    • 19.11.2022 - 03:26
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    Uşak'ta mobilya atölyesinde yangın

    Uşak Merkez’e bağlı Fatih Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir mobilya atölyesinin çatısında yangın çıktı.

    Yangının kısa sürede büyümesiyle birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

    Yangın söndürüldü

    İHA'nın haberine göre, ihbarlar sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızlı müdahale ederek yangını söndürürken yangına ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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