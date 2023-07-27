Uşak’ta motosiklet kazası: 2 yaralı Uşak Karaağaç Mahallesi Gediz Uluyolu Caddesi üzerinde kontrolden çıkan motosiklet orta refüje çıkarak durabildi, kazada sürücü ve yolcu yaralandı.

İHA

Uşak'ta Karaağaç Mahallesi Gediz Uluyolu Caddesi Şehitler Stadyumu yakınlarında, C.T.A. (33) idaresindeki 64 MA 0720 plakalı motosiklet kontrolden çıkması sonucu savrularak yoldan çıkıp orta refüjde durabildi.

Olay yerinde vatandaşların ihbarı üzerine 112 sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

112 Sağlık ekiplerince yaralanan motosiklet sürücü C.T.A (33) ve yolcu olan A.A (32) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturulma başlatıldı.