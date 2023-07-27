Uşak’ta motosiklet kazası: 2 yaralı
İHA

Uşak'ta Karaağaç Mahallesi Gediz Uluyolu Caddesi Şehitler Stadyumu yakınlarında, C.T.A. (33) idaresindeki 64 MA 0720 plakalı kontrolden çıkması sonucu savrularak yoldan çıkıp orta refüjde durabildi.

Olay yerinde vatandaşların ihbarı üzerine 112 sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

112 Sağlık ekiplerince yaralanan motosiklet sürücü C.T.A (33) ve yolcu olan A.A (32) Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturulma başlatıldı.

Uşak’ta motosiklet kazası: 2 yaralı