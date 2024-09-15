Uşak'ta otomobil bina boşluğuna düştü: 1 ölü, 1 yaralı Uşak'ta kontrolden çıkan otomobilin bina boşluğuna düştüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

İHA

Uşak'ta Bozkurt Mahallesi Hisarkapı Uluyolu Caddesi üzerinde seyir eden R.B. (22) idaresindeki 20 EB 391 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimeyetini kaybetmesi sonucu 3 metre yükseklikten bina boşluğuna düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince otomobilde sıkışan Gürkan Taşavlı (17), bulunduğu yerden çıkartıldı.

GENÇ, KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gürkan Taşavlı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, otomobil sürücüsü ise kentteki bir özel hastanede tedavi altına alındı.

Sürünün hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenildi

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)