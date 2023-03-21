Uşak'ta otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir’den Uşak istikametine seyir seyir halinde olan Z.Ö. (48) kontrolündeki 42 YY 664 plakalı tırla Muhammet Ali Kervan (21) idaresindeki 64 ACB 568 plakalı otomobil Gediz Kavşağı’nda çarpıştı.

Otomobil sürücüsü öldü

İhbar sonrasında olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtaki 3 kişi yaralandı

Kazada Muhammet Ali Kervan’ın hayatını kaybettiği tespit edilirken otomobildeki A.K. (21), E.Ö. (21) ve S.S. (16) yaralanarak kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tır sürücüsü gözaltında

Tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alınırken olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Uşak'ta otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı