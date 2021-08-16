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Uşak'ta otomobil ile tren çapıştı: 2 ölü

Uşak'ta otomobil ile tren çapıştı: 2 ölü

Uşak Havalimanı yakınlarında ticari araç ile yük treni çarpıştı. Gerçekleşen kaza sonucu sürücü ve bir kişi yaşamını yitirirken araçta sıkışan şahıslar, ekipler tarafından çıkarıldı.