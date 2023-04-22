Uşak'ta otomobil kamyona arkadan çarptı: 2 ölü Uşak’ta civciv yüklü kamyona arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada araç içerisindeki 2 kişi hayatını kaybetti.

İHA

Uşak’ın Eşme ilçesinde Şehit Mustafa Eğerci Barajı yakınlarında henüz sürücüsü belirlenemeyen 45 AHJ 893 plakalı otomobil R.M. idaresindeki civciv yüklü 45 M 0708 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savruldular

Çarpmanın etkisiyle otomobildeki Nasuh Turan ve Nazif Turan yola savruldu. İhbarlar sonrasında olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatlarını kaybettiler

Yola savrulan 2 amcaoğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyon ve hurdaya dönen otomobilde yapılan incelemelerin ardından cenazeler Eşme Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.