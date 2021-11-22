Uşak'ta seyir halindeki araç malzeme yüklü tıra çarptı
Beylerhan köyü yakınlarında seyir halindeki bir otomobil tıra arkadan çarptı. Gerçekleşen kaza sonrası otomobildekilerden bir kişi yaralanırken bir kişi de hayatını kaybetti.
- İHA
- 22.11.2021 - 00:47
Uşak Beylerhan köyü yakınlarında kan donduran bir kaza meydana geldi.
43 LF 804 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Z.A. (44), tali yoldan çıkış yapan İ.G. (37) idaresindeki 26 RE 611 plakalı mermer yüklü tıra arkadan çarptı.
OTOMOBİLDE BULUNAN BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Olay yerindeki vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan Alpay Atar (49) itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Atar, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü sırada müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti.
Kazayı hafif yaralanarak atlatan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken Atar'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.