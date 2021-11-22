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Uşak'ta seyir halindeki araç malzeme yüklü tıra çarptı

Uşak'ta seyir halindeki araç malzeme yüklü tıra çarptı

Beylerhan köyü yakınlarında seyir halindeki bir otomobil tıra arkadan çarptı. Gerçekleşen kaza sonrası otomobildekilerden bir kişi yaralanırken bir kişi de hayatını kaybetti.