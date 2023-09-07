Uşak’ta silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

İHA
Uşak'ta akşam saatlerinde Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan Kemalöz Mahallesi 9. Site Sokak’ta, üç kişi arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.
Tüfekle yaralandılar
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.C.K. (27) tabancayla, H.S. (25) tüfekle yaralandı.
Olay yerindeki vatandaşların ihbarları üzerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.
Tedavi altına alındılar
Tabancayla yaralan H.S. 112 sağlık ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırılırken, E.C.K. kendi imkânlarıyla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.
Şüpheli aranıyor
E.C.K’nın hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan A.Ü’nün yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Öte yandan olay anı bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)