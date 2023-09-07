Uşak’ta silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
İHA

Uşak'ta akşam saatlerinde Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan Kemalöz Mahallesi 9. Site Sokak’ta, üç kişi arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.

Tüfekle yaralandılar

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.C.K. (27) tabancayla, H.S. (25) tüfekle yaralandı.

Olay yerindeki vatandaşların ihbarları üzerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Uşak’ta silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Tedavi altına alındılar

Tabancayla yaralan H.S. 112 sağlık ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırılırken, E.C.K. kendi imkânlarıyla Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

Uşak’ta silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Şüpheli aranıyor

E.C.K’nın hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan A.Ü’nün yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Öte yandan olay anı bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)