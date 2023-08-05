Uşak'ta tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü Uşak’ta evde tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan koca hayatını kaybetti.

İHA

Uşak Cumhuriyet Mahallesi 5. Körfez Sokak’ta bulunan bir sitenin 1. katında, E.A. (40) adlı kadın, kocasıyla evde henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

Karısı tarafından bıçaklandı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesine üzerine E.A. kocası Emrah A’yı mutfaktan aldığı bıçakla ağır yaraladı.

Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine, 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Emrah A’yı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı Emrah A. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay ardından polis ekiplerince gözaltına alınan E.A’nın emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.