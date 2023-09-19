Uşak’ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

İHA
Uşak'ta Fevzi Çakmak Mahallesi 5. Çanlı Sokak’ta bulunan tekstil fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi.
Yangın 2 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, Uşak Belediyesine ve Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi’ne ait itfaiye ekipleri diğer fabrikalara sıçramadan yaklaşık 2 saat müdahalesinin ardından söndürülen yangında ölen ve yaralanan olmadığı öğrenildi.
Yangınla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. Öte yandan yangının çıkma anı başka bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)