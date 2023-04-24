Uşak’ta zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı Uşak’ta zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralanırken, kazaya karışan minibüs takla atarak yol kenarındaki arsaya düştü.

İHA

Uşak-Ankara karayolu üzerinde, E.A. idaresindeki 64 DE 930 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden plakası ve sürücüsü belli olmayan bir otomobile arkadan çarptı.

Takla atan minibü arsaya düştü

H.T. idaresindeki 52 KE 093 plakalı minibüs ise kazadan kaçmaya çalıştığı sırada yaptığı manevra sonucunda önce aynı istikamette olan 06 AGL 933 plakalı otomobile çarptı, sonrasında ise takla atarak yol kenarındaki arsaya düştü.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazalarda yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılırken olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.