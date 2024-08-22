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Uşak'taki yangında 2 iş yeri ve 1 ev zarar gördü

Uşak'taki yangında 2 iş yeri ve 1 ev zarar gördü Uşak'ta meydana gelen yangında iki iş yerinde ve bir evin çatı katında maddi hasar oluştu.