Uşak'taki yangında 2 iş yeri ve 1 ev zarar gördü

İHA
Uşak'ta Köme Mahallesi İkinci Yurt Sokak üzerinde bulunan motosiklet tamirhanesinde henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı.
YANGIN, İKİNCİ EL DÜKKANINA VE İKİ KATLI EVE SIÇRADI
Kısa sürede büyüyen yangın, yanında bulunan iki katlı bir evin çatı katına ve aynı alanda bulunan ikinci el spot dükkanına sıçradı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.
YANGIN BAŞKA YERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin sonucunda yangın başka bir yere sıçramadan söndürüldü.
Öte yandan dükkanlarda maddi hasar oluşurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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