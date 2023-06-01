Üsküdar-Çekmeköy metro hattında teknik arıza Üsküdar-Çekmeköy metro hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle metro seferleri durdu. Metro hattında seferlerin sadece Yamanevler-Çekmeköy istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.

DHA

İstanbul'da sabah saatlerinde ulaşımda yaşanılan aksaklık vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında teknik arıza yaşandı.

Arıza nedeniyle seferler yapılamadı, vatandaşlar otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Metro İstanbul'dan açıklama

Konu ile ilgili Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, şöyle denildi: