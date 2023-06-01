DHA

İstanbul'da sabah saatlerinde ulaşımda yaşanılan aksaklık vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Üsküdar-Çekmeköy hattında teknik arıza yaşandı.

Arıza nedeniyle seferler yapılamadı, vatandaşlar otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Metro İstanbul'dan açıklama

Konu ile ilgili Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yamanevler-Çekmeköy istasyonları arasında yapılmaktadır.

Sefer yapılamayan Üsküdar-Yamanevler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir.

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor #2
Üsküdar-Çekmeköy metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor #5