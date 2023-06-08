Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Üsküdar'ın Habitat Dünya Şehirler Günü Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Emine Erdoğan, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:
Her yıl 31 Ekim'de kutlanan Birleşmiş Milletler Dünya Şehirler Günü etkinliklerinin bu sene Üsküdar Belediyemizin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olmasından büyük mutluluk duydum.
Ülkemiz adına heyecan verici bu haber, gündem yoğunluğu sebebiyle video mesaj ile katıldığım, Kenya’da gerçekleştirilen BM-Habitat 2. Olağan Kurulu’nda tüm dünyaya ilan edildi.
"Şehirler için çevre dostu yaklaşımlar yaygınlaşacak"
Bu anlamlı gün şehirlere, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için ortak çözümler bulma ve paylaşma imkanı sunuyor.
Şehir planlaması ile yönetiminde yenilikçi ve çevre dostu yaklaşımların bu vesileyle yaygınlaşacağına inanıyorum.
"Emek veren herkesi tebrik ediyorum"
Türkiye’yi temsilen bu özel programa katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Yücel Yılmaz ile Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen’i ve emek veren herkesi tebrik ediyorum.
Başkan Hilmi Türkmen: "Teşekkür ediyoruz"
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:
Saygıdeğer Emine Erdogan Hanımefendi’nin destekleri ve himayelerinde, tarihinde ilk kez, bir ilçe belediyesi olarak Habitat Dünya Şehirler Günü Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Ana temalarından biri de sıfır atık ve çevre konusu olacak olan zirveye, 140’dan fazla ülkeden, devlet başkanları ve bakanlar seviyesinde üst düzey katılımcılar teşrif edecekler.
Üsküdar Belediyesi olarak, böylesine küresel ölçekte önemde bir zirveye ev sahipliği yapmak hepimiz için büyük bir gururdur.
Bu süreçte desteklerini bir an olsun esirgemeyen Sn. Emine Erdoğan Hanımefendi’ye hürmet ve teşekkürlerimi bildirmeyi bir borç bilirim.
Üsküdar’a, İstanbul’a ve ülkemize hayırlı olsun.