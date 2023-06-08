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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Üsküdar'ın Habitat Dünya Şehirler Günü Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Emine Erdoğan, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

Başkan Hilmi Türkmen: "Teşekkür ediyoruz"



Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

Saygıdeğer Emine Erdogan Hanımefendi’nin destekleri ve himayelerinde, tarihinde ilk kez, bir ilçe belediyesi olarak Habitat Dünya Şehirler Günü Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.



Ana temalarından biri de sıfır atık ve çevre konusu olacak olan zirveye, 140’dan fazla ülkeden, devlet başkanları ve bakanlar seviyesinde üst düzey katılımcılar teşrif edecekler.



Üsküdar Belediyesi olarak, böylesine küresel ölçekte önemde bir zirveye ev sahipliği yapmak hepimiz için büyük bir gururdur.



Bu süreçte desteklerini bir an olsun esirgemeyen Sn. Emine Erdoğan Hanımefendi’ye hürmet ve teşekkürlerimi bildirmeyi bir borç bilirim.



Üsküdar’a, İstanbul’a ve ülkemize hayırlı olsun.