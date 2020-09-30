Dolu yağışını gören araç sahibi, elindeki örtü ile otomobilinin yanına gitmeye çalışırken ayağı kayarak yere düştü.

İstanbul'da dün öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Dolunun etkili olduğu ilçelerde araç sahipleri çeşitli önlemler almaya çalıştı.

Üsküdar'da doluyu gören Anıl İsmail Kamacı da aracını korumak isterken, talihsiz bir kaza yaşadı.

Üsküdar'da aracını doludan korumak isterken yere kapaklandı VİDEO

KAYIP YERE KAPAKLANDI

Babaannesinin terliklerini giyen Kamacı, eline aldığı örtü ile merdivenlerden aşağı inmesinin hemen ardından ayağı kayarak yere düştü.

Ellerinden yaralanan Kamacı hastaneye giderken, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

PARMAKLARI ÇATLADI

Kaza geçiren araç sahibi Anıl İsmail Kamacı, "Ciddi bir dolu yağdığını görünce aşağı inme gereği hissettim, halıyla aracı kurtarabilmek için. Aşağıya da tesadüf babaannemin terlikleriyle inmişim. Terlikler de ayağıma küçük geldi. Talihsiz bir kaza geçirdim, merdivenlerden inerken kolumun üzerine ciddi bir düşme yaşadım. Parmaklarımda çatlak söz konusu. Talihsiz bir kaza oldu ama aracı kurtardım sayılabilir." dedi.