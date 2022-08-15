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    Üsküdar'da İETT otobüsü ile otomobil birbirlerine yol vermedi

    Arızalanan otobüs ile seyit halindeki otomobilin karşı karşıya gelmesi nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Sürücüler arasında 15 dakika süren tartışma, vatandaşları öfkelendirdi.
    • 15.08.2022 - 14:03
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 14:14
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    Üsküdar'da İETT otobüsü ile otomobil birbirlerine yol vermedi

    Arızalanan İETT otobüsü trafiği felç etti...

    İstanbul'da, Üsküdar-Sultanmurat arasında sefer yapan 34 TN 2020 plakalı İETT otobüsü, seyir halindeyken arızalandı.

    Bunun üzerine Beylerbeyi Yalıboyu Caddesi'nde trafik tek şeride düştü.

    Otomobil ile otobüs karşı karşıya geldi

    Arıza, Yol Yardım Aracıyla sağ şeritte giderilirken seyir halindeki otomobil otobüs ile karşı karşıya geldi.

    İki sürücünün birbirlerine yol vermek istememesi tartışmaya yol açtı. Tartışmanın giderek büyümesiyle çıkan kavgaya yolcular da karıştı.

    Üsküdar da İETT otobüsü ile otomobil birbirlerine yol vermedi #1

    Yolcular polis ekiplerine ihbarda bulundu

    Yaklaşık 15 dakika boyunca burun buruna duran araçlar, yolcuları öfkelendirdi. Bunun üzerine olay polis ekiplerine ihbar edildi.

    Beylerbeyi'nden Çengelköy ve Nakkaştepe istikametlerine kadar her iki yönde trafik yoğunluğu oluştu.

    Üsküdar da İETT otobüsü ile otomobil birbirlerine yol vermedi #2

    Otobüs sürücüsü yol verdi

    AA'nın aktarımına göre; tepkilerin ardından İETT otobüsü sürücü geri giderek otomobile yol verdi ve trafik normale döndü.

    Olayın ardından konuşan otomobil sürücüsü, İETT otobüsünün yola çıktığını iddia etti.

    Üsküdar da İETT otobüsü ile otomobil birbirlerine yol vermedi #3

    "Kim hatalı görsün burada"

    Sürücü, "Ben normal yolundayım, her şeyiyle düzgün yolundayım. Polis çağırdı, gelsin polis, kim hatalı görsün burada. Bir de bana hareket yapıyor." dedi.

    Üsküdar da İETT otobüsü ile otomobil birbirlerine yol vermedi #4


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